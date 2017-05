Verdachten Posbankmoord voor de rechter

Ruim veertien jaar na de gewelddadige dood van de destijds 44-jarige Alex Wiegmink uit Drempt, staan er woensdag twee mannen voor de rechter. De verdachten Frank S. (56) uit Boekel en Souris R. (43) uit Veghel worden ervan verdacht de huisschilder te hebben gedood op 20 januari 2003 na een rondje hardlopen op de Posbank in Rheden.

S. en R. werden vorig jaar november aangehouden nadat het onderzoek nieuw leven was ingeblazen. Frank S. die vermoedelijk de fatale schoten heeft gelost, meldde zich met een volledige bekentenis en een spijtbetuiging op het politiebureau en korte tijd later werd ook Souris R. gearresteerd. De exacte aanleiding voor de moord is onduidelijk, maar vaststaat dat Wiegmink op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.

In de rechtbank in Arnhem, waar de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is woensdag veel spreektijd ingeruimd voor familieleden van Wiegmink. Zij krijgen uitgebreid de kans om uit te leggen wat de gevolgen voor hen zijn geweest, werd tijdens een eerdere, niet-inhoudelijke zitting besloten. De rechtbank in Arnhem geeft de weduwe, de drie zoons én de broer van het slachtoffer de kans om te spreken. Dat is meer dan het officieel toegestane aantal.