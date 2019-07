Verdachten plofkraak Aken in Brunssum opgepakt

De politie heeft vrijdagochtend vroeg vijf mannen opgepakt die ruim een half uur eerder een plofkraak zouden hebben gepleegd in Aken, vlakbij de Limburgse grens. De verdachten zijn volgens de politie een 34-jarige en een 30-jarige man uit Amsterdam, een 24-jarige Utrechter, een 37-jarige man uit Diemen en een 28-jarige man uit Amersfoort.

In verband met de aanhoudingen heeft de politie op meerdere plaatsen in Nederland huiszoeking gedaan.

De Nederlandse politie spreekt van „een mooi succes van het Landelijke Plofkrakenteam in samenwerking met de Duitse politie”. Direct na de plofkraak in Aken werden zowel het Nederlandse- als het Duitse arrestatieteam ingezet bij de grens. Ook steeg een politiehelikopter op. „En met succes: want rond vijf uur vanochtend werden vijf mannen in een loods in Brunssum aangehouden”, aldus de politie. „We zitten er bovenop.”

Volgens de politie maken de verdachten vermoedelijk deel uit van een grotere groep. De Nederlandse politie werkt samen met de Duitse en onder meer banken om plofkrakers een halt toe te roepen.