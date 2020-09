Verdachten opgepakt na schietpartij Spijkenisse

Negen mensen zijn vrijdag aangehouden na een schietpartij vroeg in de ochtend in Spijkenisse. Vijf van hen zitten nog vast, meldt de politie. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

Bewoners rondom de Poolsterstraat schrokken vrijdagochtend vroeg wakker van de schoten. Ook zagen getuigen een auto wegrijden. In het daaropvolgende politieonderzoek werden in een woning aan het Snoekenveen zes mensen aangehouden. In een woning aan de Planetenlaan vond de politie een vuurwapen en werden drie verdachten opgepakt.

Vier mensen werden na verhoor heengezonden. Het onderzoek richt zich niet meer op hen, aldus de politie. Drie mannen van tussen de 20 en 26 jaar zitten nog vast, samen met twee vrouwen van 55 en 20 jaar. Zij worden alle vijf verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. De politie onderzoekt nog wat hun exacte rol was. Ook de aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht.