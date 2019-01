Verdachten opgepakt in moordzaak Veluwemeer

De politie heeft twee verdachten aangehouden in verband met de moord op de 43-jarige Esther Paul uit Almere in 2017. Beiden zitten in beperkingen. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij het misdrijf.

Het lichaam van de vrouw werd op 30 april 2017 door twee fietsers gevonden in het Veluwemeer. Uit sectie op het lichaam bleek dat de vrouw door geweld om het leven was gekomen. De moord houdt volgens de politie verband met een woningoverval eind 2016 in Almere op een bejaarde vrouw.

Een jaar geleden hield de politie hiervoor twee mannen aan. Ze waren lid van motorclub No Surrender.