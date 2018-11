Verdachten opgepakt in Fries drugsonderzoek

De politie heeft dinsdag in Friesland zeven mensen opgepakt in een onderzoek naar handel in hennep en xtc. Vijf zitten nog vast, twee anderen mochten na verhoor naar huis.

De zeven werden aangehouden na invallen in huizen in Harlingen, Oosterbierum, IJlst, Munein, Arum en West-Terschelling. Ook deed de politie een inval op een camping in Paasloo (Overijssel) en in een loods in Harlingen.

De aangehouden verdachten zijn drie mannen (32, 45 en 47 jaar) en een 47-jarige vrouw uit Harlingen, een vrouw van 37 uit de gemeente Súdwest-Fryslân, een 47-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel en een 54-jarige inwoner van de gemeente De Waadhoeke.

De politie heeft beslag gelegd op een vuurwapen, contant geld, administratie, computerapparatuur en drugs. Op twee plaatsen zijn hennepkwekerijen ontdekt.