Verdachten ontvoering blijven vastzitten

Drie mannen die verdacht worden van de ontvoering van een 37-jarige man in Beverwijk op 6 juli, blijven vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Haarlem tijdens een regiezitting bepaald. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de 27-jarige Santjago M., de 25-jarige Eraldo C. - beiden zonder vast woonplaats - en de 42-jarige Klevis P. uit Aalsmeer het slachtoffer opgewacht bij zijn huis in Beverwijk en hem daar in een wit busje getrokken. Tijdens de daaropvolgende achtervolging door de politie zouden zij het slachtoffer in Heemskerk uit de bus hebben gegooid en meerdere malen op hem hebben geschoten.

De verdachten zitten sinds 6 juli vast. Een motief is nog altijd onbekend. P. zei dinsdag het slachtoffer niet te kennen en nooit een wapen in handen te hebben gehad. M. zei zich van de bewuste dag bijna niets te kunnen herinneren.

Het slachtoffer, dat de zitting dinsdag bijwoonde, droeg destijds een enkelband in het kader van een eerdere veroordeling. Deze is later doorgeknipt op straat gevonden. De officier van justitie zei te vermoeden dat de verdachten die hebben doorgeknipt, omdat het slachtoffer anders „behoorlijk traceerbaar” was.

De advocaten probeerden hun cliënten uit voorarrest te krijgen, omdat er niet genoeg ernstige bezwaren zouden zijn om hen nog langer vast te houden. Dat was de rechtbank niet met hen eens. Dat de advocaat van C. en M. ter zekerheid een waarborg van 15.000 euro aanboden, maakte dat niet anders.

De volgende zitting is op 9 januari, maar ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Dan zal wel de zaak tegen een vierde verdachte, wiens zaak vorige week door de rechtbank is aangehouden, tegelijk met de andere drie op zitting komen.