Verdachten ontvoering blijven vastzitten

Drie mannen die verdacht worden van de ontvoering van een 37-jarige man in Beverwijk op 6 juli, blijven vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Haarlem tijdens een regiezitting bepaald. Tijdens het incident raakte het slachtoffer, dat de zitting dinsdag bijwoonde, zwaargewond.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de 27-jarige Santjago M., de 25-jarige Eraldo C. - beiden zonder vast woon- of verblijfplaats - en de 42-jarige Klevis P. uit Aalsmeer het slachtoffer opgewacht bij zijn huis in Beverwijk en hem daar in een wit busje getrokken. Tijdens de daaropvolgende achtervolging door de politie zouden zij het slachtoffer in Heemskerk uit de bus hebben gegooid en meerdere malen op hem hebben geschoten. De verdachten werden later die avond in de buurt van het achtergelaten busje aangehouden. Een motief is nog altijd onbekend.