Verdachten No Surrender vrij uit voorarrest

Twee kopstukken van de Haagse afdeling van motorclub No Surrender en een derde verdachte komen vrij in afwachting van de behandeling van hun rechtszaak. Ze worden verdacht van poging tot moord op een man in Ridderkerk in 2016. De rechtbank in Den Haag bepaalde dat ze maandag worden vrijgelaten uit voorarrest, omdat de afhandeling van hun zaak nog meer dan een half jaar kan duren.

Het gaat om een vechtpartij op klaarlichte dag, waarbij het slachtoffer in elkaar werd geslagen en gewond raakte door messteken.

De zaak kende al verschillende vertragingen en dreigt opnieuw uit te lopen, omdat het slachtoffer nieuwe getuigen heeft genoemd die moeten worden gehoord. Daardoor kan de voorziene inhoudelijke zitting in juni niet worden gehaald en loopt de zaak zeker uit tot oktober en mogelijk zelfs tot volgend jaar.

De rechtbank kwam daarmee tegemoet aan de wensen van de verdediging, die het langdurige voorarrest van ruim een jaar „wel welletjes” noemde. De advocaten stelden vraagtekens bij de kans op herhaling, omdat volgens het slachtoffer anderen achter het plan voor de aanval zaten.

De voorlopige invrijheidstelling is wel aan voorwaarden gebonden. Zo mogen de verdachten geen enkele contact onderling, met het slachtoffer of de getuigen hebben.