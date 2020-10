Verdachten moordproces Caloh Wagoh ook vast voor bendevorming

In het liquidatieproces rond outlaw motorclub Caloh Wagoh heeft de rechtbank bepaald dat het gros van de verdachten vanaf vrijdag ook vastzit op verdenking van het vormen van een criminele organisatie. Die beslissing is genomen op basis van een vordering die het Openbaar Ministerie vorige week daartoe deed, tijdens tussentijdse zittingen. Het OM rondde het enorme dossier in het moordonderzoek op dit punt onlangs af.

Eerder deze week stelde de rechtbank twee verdachten op vrije voeten. Het OM verdenkt hen van betrokkenheid bij de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts (55) in Spijkenisse, in september 2017. De rechtbank vindt de verdenking niet sterk genoeg om hen langer in de cel te houden. Veertien verdachten zitten nog vast.

Hoofdverdachte in de megazaak is de 50-jarige Delano ‘Kelow’ R., voorman en oprichter van Caloh Wagoh. Volgens justitie exploiteerde hij de vermoedelijke bende als een bedrijf en nam hij contracten voor huurmoorden aan. De binnengehaalde opdrachten zou hij vervolgens voor de uitvoering hebben uitgezet bij een van de drie moordcommando’s die hij er op na zou hebben gehouden.

Ridouan Taghi zou de belangrijkste klant van R. en de zijnen zijn geweest. Taghi geldt als verdachte, maar wordt vooralsnog niet in deze zaak vervolgd. Hij is hoofdverdachte in een moordproces van vergelijkbaar formaat, Marengo. Het onderzoek naar de liquidaties van R. en de zijnen heet Eris.

In beide onderzoeken beschikt justitie over een kroongetuige. Eind van deze maand start een ronde verhoren bij de rechter-commissaris van de kroongetuige in Eris, Tony de G.

Volgens de huidige planning vindt in december de volgende zittingsronde in het proces rond Caloh Wagoh plaats, in voorbereiding op de inhoudelijke behandeling volgend jaar.