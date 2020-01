Verdachten moord op Belgische loodgieter zwijgen

Drie van de vier verdachten van de verdwijning en de moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden hebben nog niets verklaard over hun mogelijke rol. Een 19-jarige dochter van een van hen, die ook als verdachte is aangemerkt, heeft wel openheid van zaken gegeven. Zij is en blijft als enige op vrije voeten.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de verdachten het slachtoffer begin juni vorig jaar een paar dagen hebben vastgehouden, met opzet en voorbedachten rade hebben omgebracht en zijn lichaam in stukken hebben gezaagd en verbrand. Mogelijk zijn de stoffelijke resten in het water gegooid.

De aanklaagster baseert zich onder meer op verklaringen van twee zoontjes van een Belgische verdachte die onlangs aan Nederland is overgeleverd. Verder zijn bloedsporen van het slachtoffer gevonden in een loods. Ook zijn mogelijke resten van een mens gevonden in het riool van een woonwagenkamp in Steenbergen.

Hoofdverdachten zijn Nicki S. (31) en zijn Belgische vriendin Wanda, die de 56-jarige Belg zouden hebben gegijzeld in Zoersel in België en hem in zijn eigen bestelbus naar Steenbergen zouden hebben gebracht. Mogelijk wilden ze hem bestelen. Ook Rick’s ex-vriendin Edna V. (40) en haar dochter, die op het kamp woonden, zijn volgens de aanklaagster betrokken bij zijn dood.

De dochter heeft verteld over de gebeurtenissen en gezegd dat ze daarbij zelf aan de zijlijn stond. De jonge vrouw heeft volgens haar advocaat dringend begeleiding en behandeling nodig. Ze is gebrekkig ontwikkeld en heeft het zwaar. Ze verblijft nu elders en wil geen contact met haar moeder.

S. kwam maandag jolig en zwaaiend de zaal in waar ook de nabestaanden zaten. Hij weigerde iets te zeggen op de vraag waar het lichaam van Van der Heyden is.

De aanklaagster liet tijdens de eerste inleidende zitting voor de rechtbank in Breda weten dat het nog tijden zal duren voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

De volgende pro-formazittingen zijn op 15 april.