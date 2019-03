Verdachten moord Iraniër Motamed ontkennen

De twee verdachten van de moord op Ali Motamed eind 2015 in Almere hebben bij de start van hun strafzaak ontkend ook maar iets met de zaak te maken te hebben. „Het is onzin, bullshit. Het klopt niet”, brieste Anouar A. (29) dinsdag tegen de rechtbank in Lelystad.

Van de twee verdachten was hij de enige die op vragen van de rechters nog iets wilde zeggen. Medeverdachte Moreo M. (36) beriep zich volledig op zijn zwijgrecht. A. noemde het „een misverstand” dat hij verdachte is in de moordzaak. Verder gaf hij mondjesmaat antwoord. Vragen over anderen beantwoordde hij niet.

De 56-jarige Motamed - een Iraanse asielzoeker die als monteur bij Eneco werkte - werd in de vroege ochtend van 15 december 2015 voor zijn woning in de Hendrik Marsmanstraat in Almere doodgeschoten.