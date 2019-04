Verdachten moord Humeyra voor rechter

De 31-jarige Bekir E. verschijnt dinsdag voor het eerst op een openbare rechtszitting, in de extra-beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ervan dat hij de 16-jarige scholiere Humeyra op 18 december heeft doodgeschoten. Ook medeverdachte Mohammed Al-M. (25) zit dinsdag in de beklaagdenbank, onder meer op verdenking van het medeplegen van de moord.

E. en M. zouden in een auto naar de school van Humeyra zijn gereden, het Designcollege in Rotterdam-West. Het OM beschuldigt het tweetal ook van een poging tot ontvoering. E. zou onder meer een sleutel bij zich hebben gehad van een woning waarin het meisje had moeten worden vastgehouden. Ook zou hij een plattegrond van de school bij zich hebben gehad.

Humeyra werd doodgeschoten in de fietsenstalling van de school. De politie pakte E. kort daarna in de buurt van de school op. De man had een relatie met het meisje gehad. Humeyra had meerdere keren aangifte tegen hem gedaan, onder meer vanwege stalking. De dag dat ze werd doodgeschoten, had ze een afspraak op het politiebureau.

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de rol van politie en reclassering in de aanloop naar de moord.