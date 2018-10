Verdachten moord Gillis blijven vast

Twee mannen die worden verdacht van de moord op Alexander Gillis in 2014 en van het voorbereiden van een tweede liquidatie blijven in afwachting van hun strafzaak achter slot en grendel. Dit heeft de rechtbank op Schiphol dinsdag bepaald in een inleidende zitting.

De raadslieden van Iliass K. (31) en Gökhan C. (30) vroegen de rechtbank hun cliënten op vrije voeten te stellen, maar die vond de verdenkingen daarvoor te ernstig.

Het tweetal werd in april dit jaar aangehouden. Justitie vermoedt dat C. en K. respectievelijk chauffeur en verkenner waren bij de moord op Gillis (30). Die werd op 20 februari 2014 voor het huis van zijn vriendin in Zaandam doodgeschoten.

Het onderzoek naar de moord viel stil toen de vermoedelijke schutter in september 2014 werd geliquideerd en het spoor verder doodliep. Dat veranderde toen in april 2016 servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom in Canada in beslag werden genomen en de opsporingsdiensten codes van versleuteld e-mailverkeer wisten te kraken.

Tussen de miljoenen berichten werden ook e-mails gevonden die justitie onder meer koppelt aan C., K. en de in 2014 doodgeschoten Amsterdamse topcrimineel Gwenette Martha. In een van de mails lijkt Martha te suggereren dat Gillis was betrokken bij een poging hem eind 2013 om te brengen. In juli noemde de aanklager die mislukte aanslag „een mogelijk motief” voor de moord op Gillis.

K.’s advocaat Guy Weski zei dat het grasduinen in de Ennetcom-data mogelijk in strijd is gebeurd met de regels die de Canadese rechter opstelde. Hij beklaagde zich „dat de grondslag van de verdenking niet kan worden getoetst” en vroeg toevoeging van een reeks stukken aan het dossier, maar kreeg nul op het rekest.

De zaak gaat 10 januari verder.