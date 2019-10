Verdachten moord Den Hoorn blijven ontkennen

De drie verdachten die al ruim anderhalf jaar vastzitten voor de moord op een 59-jarige man uit Den Hoorn begin 2018, blijven ontkennen dat zij hem hebben neergestoken. Het slachtoffer Wil Vogelaar werd dood in zijn woning gevonden, vastgebonden en met twee messen in zijn rug.

Verdachte Vincent de B. (42) uit Didam, die vrijdag op een inleidende zitting was, heeft inmiddels wel een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Volgens zijn advocate heeft hij de mishandeling en vrijheidsberoving toegegeven maar ontkent hij te hebben gestoken.

Het Openbaar Ministerie wil dat De B. wordt geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, omdat het vermoedt dat hij een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling heeft. De aanklaagster verwees naar een rapport uit 2014 en een strafblad vol geweldsdelicten. Maar de rechtbank Den Haag wees opnieuw het verzoek af, onder meer omdat de verdachte zelf niet wil meewerken.

Ook wil de rechtbank geen nieuw onderzoek naar de doodsoorzaak. De rechters wezen op drie rapporten van deskundigen die concluderen dat Vogelaar is gestorven aan bloedverlies door messteken en twee klaplongen. Het slachtoffer had veel drugs, medicijnen en alcohol in zijn bloed en die combinatie kan al dodelijk zijn geweest, meende advocaat Yehudi Moszkowicz.