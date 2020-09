Verdachten moord advocaat Wiersum voor rechter

Iets meer dan een jaar geleden werd advocaat Derk Wiersum bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Maandag staan de verdachten van de moord op een tussentijdse zitting terecht in de extra beveiligde zaal van de rechtbank op Schiphol, voor het eerst alle drie tegelijk. Tot dusver hebben Anouar T., Giërmo B. en Moreno B. (geen familie) de beschuldigingen van de hand gewezen of gezwegen. Het Openbaar Ministerie zal de stand van het onderzoek toelichten.

Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. B.’s broer werd in maart 2018 doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Beide moorden veroorzaakten een schokgolf, in justitiële kringen en ver daarbuiten. Na de moord op Wiersum werd Marengo het zwaarst bewaakte proces in de Nederlandse rechtsgeschiedenis.

De 44-jarige Wiersum werd in de ochtend van 18 september 2019 onder vuur genomen, toen hij op weg was naar zijn werk. Uit onderzoek is gebleken dat de uitvoerders de advocaat al geruime tijd observeerden - ze zijn vermoedelijk tientallen keren door zijn straat gereden en hebben er gepost. Mogelijk zouden zij al eerder hebben willen toeslaan. Een drietal gestolen auto’s speelt een hoofdrol in het rechercheonderzoek. De vermoedelijke daders gebruikten voor de laatste rit naar de woning van Wiersum een witte Opel Combo. In die auto is bloed van het slachtoffer gevonden, evenals DNA-sporen en vingerafdrukken van de verdachten Giërmo B. (37) en Moreno B.(32).

Giërmo B. is negen dagen na de moord opgepakt op Schiphol, voordat hij naar Suriname kon reizen. In januari volgde Moreno B. Beide mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de uitvoering. Wat de exacte rolverdeling is geweest, is nog niet vastgesteld.

Anouar T. (27), een verre neef van Taghi, werd in november gearresteerd. Justitie verdenkt hem behalve van een aansturende rol bij de moord op Wiersum ook van onder meer het helen van gestolen auto’s en een moordpoging in Utrecht. Eerder verscheen hij apart van de andere twee voor de rechter, mede door de andere zaken.

De opdracht voor de moorden op Wiersum en de broer van kroongetuige B. worden toegeschreven aan Ridouan Taghi, die geen genade zou kennen met verraders. Taghi is vooralsnog voor geen van beide moorden in staat van beschuldiging gesteld.