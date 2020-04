Verdachten mogelijke aanslagpoging politiebureau blijven in cel

Twee mannen die mogelijk een terroristische aanslag wilden plegen op een Rotterdams politiebureau, blijven nog altijd vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Rotterdam donderdag tijdens een inleidende zitting. Wanneer hun zaak inhoudelijk behandeld gaat worden is onduidelijk.

De verdachten werden in juni 2018 opgepakt nadat informatie was onderschept die zou duiden op de voorbereidingen voor een aanslag, met wapens en explosieven.

De mannen kwamen volgens het Openbaar Ministerie uit Marokko via Duitsland en Frankrijk met als enige bedoeling om hier een aanslag te plegen. Verdachten Ahmed B. (24) en Mouad M. (29) gebruikten meerdere andere namen. Ze handelden volgens de aanklaagster vanuit het radicaal-islamitische gedachtegoed van IS en waren in de drie maanden voorafgaand aan hun arrestatie op zoek naar mensen die konden helpen. Ze hadden handleidingen en maakten een afscheidsfilmpje bij de Erasmusbrug.