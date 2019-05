Verdachten mishandeling in Hofbad vrijgelaten

De vijf verdachten van bedreiging en mishandeling van twee badmeesters in het Hofbad in Den Haag, zijn weer op vrije voeten. De mannen van 22, 19, 18 en 18 jaar oud, werden zondag heengezonden, meldde de politie in Den Haag maandag. De vijfde, een 14-jarige jongen, mocht vrijdag al naar huis.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het onderzoek verder en blijven de vijf verdachten in deze zaak.

De vijf werden woensdagavond aangehouden na een vechtpartij die avond in het zwembad. Daarbij raakte een badmeester gewond. Een andere badmeester werd in het zwembad met een mes bedreigd door één van de mannen. De badmeesters hebben aangifte gedaan.

Veel zwembadbezoekers waren getuige van de gebeurtenissen.