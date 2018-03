Verdachten mishandeling homo's voor rechter

Vier Arnhemse jongens staan maandag voor de rechter in Arnhem, omdat ze in april vorig jaar twee homoseksuele mannen zouden hebben mishandeld op de Nelson Mandelabrug in hun woonplaats. De zaak trok internationaal veel aandacht, omdat de mannen verklaarden dat ze aangevallen werden omdat ze hand in hand liepen. Bekende en onbekende mensen lieten zich vervolgens demonstratief hand in hand fotograferen.

Volgens het stel, Ronnie en Jasper, zijn ze geslagen met een betonschaar. Ronnie raakte daardoor zijn voortanden kwijt. De betonschaar is nooit teruggevonden. Ook heeft het onderzoek naar de mishandeling niet aangetoond dat er sprake was van discriminatie of homohaat, zei het Openbaar Ministerie in december. De verdachten ontkennen dat homohaat een rol heeft gespeeld.

Het OM maakte in december bekend dat de verdachte jongens worden beschuldigd van openlijk geweld en mishandeling. Of die aanklacht nog wordt uitgebreid moet maandag blijken. De rechter behandelt de zaak achter gesloten deuren, omdat de jongens tijdens de vechtpartij minderjarig waren.