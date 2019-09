Verdachten mishandeling Hagenaar langer vast

Vier minderjarige verdachten die zich bij de politie hadden gemeld na het overlijden van een 71-jarige Hagenaar blijven in elk geval nog drie dagen vastzitten. Een vijfde, die als eerste werd aangehouden, zit twee weken vast. De man overleed vorige week maandag in een ziekenhuis, mogelijk als gevolg van mishandeling door een groepje jongeren.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht niet dat er meer aanhoudingen komen, maar sluit dat ook niet helemaal uit. De vraag of er een verband is met het overlijden van de Hagenaar is niet nog te beantwoorden.

De man overleed nadat hij eerder in zijn huis aan de Blois van Treslongstraat onwel was geworden en gereanimeerd moest worden. De echtgenote van het slachtoffer heeft agenten verteld dat haar man het slachtoffer was geworden van mishandeling toen hij op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag langs het groepje jongeren liep. Hij is op eigen kracht naar huis gelopen, maar werd daar later onwel.

De vier zijn maandag gezien door de rechter-commissaris, die heeft gekeken of de inverzekeringstelling rechtmatig is geweest. De 14-jarige verdachte had zich gemeld bij de politie. De vier anderen, van 13, 14 en 15, deden dat later ook. Ze komen allemaal uit Den Haag.