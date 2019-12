Verdachten liquidatieproces blijven vast

De rechtbank Amsterdam heeft vrijdag verzoeken tot vrijlating van een aantal verdachten in het liquidatieproces Marengo afgewezen. Hoofdverdachte in het proces, dat plaatsvindt in de extra beveiligde rechtszaal in het gerechtsgebouw op Schiphol, is de voortvluchtige Ridouan Taghi.

De rechtbank wees ook een reeks onderzoekswensen van advocaten af. Met de beslissingen rondde de rechtbank twee dagen inleidende zitting in de geruchtmakende zaak af. Taghi en zestien medeverdachten worden verdacht van betrokkenheid bij een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Kroongetuige Nabil B. speelt een sleutelrol in het onderzoek.

Op 27 februari vindt de volgende zitting plaats. De inhoudelijke behandeling zal naar verwachting op z’n vroegst in het najaar van 2020 kunnen beginnen.

Vanaf 7 januari staat een reeks (besloten) verhoren van kroongetuige B. gepland bij de rechter-commissaris. Op 18 september werd B.’s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Zijn tweede advocaat heeft zich onlangs teruggetrokken. Het is nog niet duidelijk hoe die situatie zal worden opgelost. Of B. zich zonder advocaat aan de uitgebreide verhoorronde zal wagen, staat evenmin vast. „Ik hou alle opties open”, zei B. daar vrijdag over. Hij volgde de zitting vanaf een geheime plek via een videoverbinding.

Sinds de moord op Wiersum is het Marengoproces extreem beveiligd. In maart 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten, een week nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt dat het met B. en kroongetuigendeal had gesloten.

De moord op Reduan B. en Derk Wiersum lijken het werk van de organisatie van Taghi, meent justitie. Beide zaken vallen buiten het bestek van het Marengoproces en hebben nog niet tot concrete verdenkingen tegen Taghi of mede-opdrachtgevers geleid. Donderdag vond in Amstelveen opnieuw een liquidatie plaats. Ook deze zou binnen een conflict van Taghi met andere criminelen passen en dus aan hem of zijn vermeende groepering te linken zijn.