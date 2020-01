Verdachten liquidatiebende blijven vast

Drie verdachten in het strafproces tegen een Amsterdamse liquidatiebende blijven in de aanloop naar de inhoudelijke behandeling van hun zaak voorlopig achter slot en grendel. Dit heeft de rechtbank op Schiphol maandag besloten.

De organisatie zou in wisselende samenstelling hebben geopereerd en verantwoordelijk zijn voor de moorden op Alex Gillis (30) in Zaandam, de geruchtmakende ‘vergismoord’ op de eveneens 30-jarige Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam en de liquidatie van Massod Amin Hosseini (26) in Osdorp. Ook waren er volgens het OM plannen een neef van Gillis om te brengen.

Hoofdrol binnen het gezelschap was volgens het OM weggelegd voor Iliass K. (32), die de liquidaties aanstuurde en ook het vonnis zou hebben geveld over Hosseini. Die zou als schutter aanvankelijk zelf deel hebben uitgemaakt van de organisatie, maar in ongenade zijn gevallen na de vergismoord op Eggermont.

K. werd in april 2018 samen met Gökhan C. (32) opgepakt, aanvankelijk voor betrokkenheid bij de moord op Gillis. Sindsdien is de lijst met verdachten en verdenkingen steeds langer geworden. Afgelopen jaar werd de 25-jarige Hamza el H. aangehouden. Maandag waren in de zaak in totaal tien verdachten gedagvaard, grotendeels vertegenwoordigd door hun raadslieden.

Politie en justitie hebben het bewijs tegen hen gestoeld op ontsleutelde PGP-berichten, afkomstig van de in 2016 in Canada in beslag genomen mailservers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom. De verdediging van K. voerde maandag fel en langdurig verweer tegen het gebruik van de PGP-berichten, die op „onwettige gronden” zouden zijn verkregen.

Ook vroegen zijn raadslieden de rechtbank het verhoor toe te staan van tientallen extra getuigen, onder wie een groot aantal veroordeelde, zware criminelen. De verhoren moeten volgens de verdediging duidelijk maken dat het OM zeer belastende PGP-berichten te gemakkelijk koppelt aan K. en te weinig oog heeft voor alternatieve scenario’s.

De rechtbank beslist in februari over de verzoeken. De inhoudelijke behandeling wordt niet eerder dan in de loop van volgend jaar voorzien.