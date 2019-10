Verdachten liquidatie Struijk op vrije voeten

De rechtbank in Den Bosch heeft twee verdachten van betrokkenheid bij de liquidatie van de Eindhovense crimineel Dennis Struijk op vrije voeten gesteld. Dat heeft de rechtbank vrijdag laten weten. Het Openbaar Ministerie (OM) had de rechter-commissaris gevraagd het voorarrest van de twee te verlengen, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

De mannen uit Zaandam (28 en 31 jaar) waren afgelopen maandag opgepakt. Volgens de politie worden zij ervan verdacht direct bij de liquidatie betrokken te zijn geweest. De politie zoekt nog een derde verdachte.

Struijk werd in augustus 2017 in Best opgewacht en doodgeschoten nadat hij bij een kennis op bezoek was geweest. De 35-jarige Eindhovenaar was een bekende van de politie en was al zeker twee keer eerder doelwit van een liquidatiepoging.

De politie gaat ervan uit dat ten minste drie mensen betrokken zijn geweest bij de liquidatie. Op bewakingsbeelden is te zien dat twee mannen hem opwachten en een van hen het vuur opent. De derde betrokkene zat te wachten in de vluchtauto, die na de schietpartij uitgebrand is teruggevonden.

Afgelopen dinsdag zocht de politie in een vijver in Weert tevergeefs naar sporen in deze zaak.