Verdachten kluisroof Oudenbosch voor rechter

Voor de rechtbank in Breda dient dinsdag de strafzaak tegen twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de geruchtmakende kluisroof bij de Rabobank in Oudenbosch. In maart 2018 werden in de kelder van het bankfiliaal driehonderd kluisjes leeggeroofd. De bank raamt de schade op ruim 10 miljoen euro.

De twee verdachten, Henri van W. en Agron K., werkten er als beveiliger en zouden de deur van de bank hebben opengezet en het alarm hebben uitgeschakeld, zodat twee oud-collega’s hun slag konden slaan. Dit duo is nog steeds niet opgespoord en zou naar het buitenland zijn gevlucht. De buit (contant geld en sieraden) is nooit gevonden. De Rabobank wil de schade op de verdachten verhalen.

De kluisroof werd op 5 maart 2018 ontdekt, maar was al enkele dagen eerder gepleegd. De dieven zijn meer dan 24 uur binnen geweest. Op camerabeelden is te zien hoe twee daders met volle vuilniszakken vertrekken.

De politie arresteerde Van W. en K. in april vorig jaar. Zij zitten sindsdien in voorarrest. De mannen ontkennen. Tijdens een eerdere, inleidende zitting hebben hun advocaten betoogd dat er geen enkel hard bewijs is voor hun betrokkenheid bij de roof.