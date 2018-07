Verdachten kluisroof blijven vast

Twee beveiligers die worden verdacht van betrokkenheid bij de spectaculaire kluisroof in maart bij de Rabobank in Oudenbosch blijven vast. Dat besloot de rechtbank in Breda dinsdag.

Advocaten van de twee verdachten vroegen de rechtbank tijdens de eerste openbare behandeling van de zaak hun cliënten vrij te laten. Volgens de rechtbank kunnen de verdachten het onderzoek frustreren als ze vrijkomen. Dat is de reden dat het voorarrest blijft duren. Justitie is ook bang dat de twee naar het buitenland vluchten. Dat vond de rechtbank echter niet.

Dieven haalden tussen 2 en 5 maart honderden kluisjes leeg bij de bank en maakten miljoenen buit. Ze zijn meer dan 24 uur binnen geweest. Henri van W. en Agron K. zouden als beveiliger de deur hebben opengezet en het alarm uitgeschakeld. Daardoor konden, zo is het vermoeden van justitie, twee oud-collega’s van hetzelfde beveiligingsbedrijf de kluiskelder leegroven. Hoewel één van die twee feitelijk nog geen verdachte is, aldus de officier dinsdag. De twee dieven zijn nog spoorloos. Volgens de officier zit één van hen in het buitenland. „Ik kan niet uitsluiten dat de buit daar ook is.”

De dieven vertrokken volgens ‘een eerste voorzichtige schatting door Rabobank’ met 4 miljoen aan contant geld en sieraden. Justitie heeft mede om die reden al voor 1 miljoen euro conservatoir beslag laten leggen op huizen en bankrekeningen van de verdachten, zei de officier.

Van W. en K. ontkennen betrokkenheid bij de kluisroof.

De volgende zitting in de zaak is op 2 oktober.