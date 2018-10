Verdachten kluisjesroof blijven in cel

De twee beveiligers die verdachte zijn van betrokkenheid bij de geruchtmakende kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch, blijven in de gevangenis. Dat besliste de rechtbank in Breda dinsdag.

De mannen van 43 en 45 jaar uit Etten-Leur en Roosendaal worden verdacht van betrokkenheid bij de roof begin maart. Henri van W. en Agron K. zouden als beveiliger de deur hebben opengezet en het alarm hebben uitgeschakeld. Daardoor konden, zo is het vermoeden van justitie, twee oud-collega’s van hetzelfde beveiligingsbedrijf de kluiskelder leegroven.

Volgens de officier van justitie is het onderzoek nog in volle gang. Eén van de rovers zou naar Turkije zijn gevlucht, zei ze. Een ander zou hebben gebeld dat hij wilde praten en een advocaat wilde. „Maar daarna werd het heel stil”, aldus de officier.

De advocaten van de twee verdachten stelden dat de twee „alleen hun werk deden”.

Het proces gaat 19 december verder.