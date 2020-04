Verdachten in zaak liquidatiebende blijven in de cel

Drie mannen die deel zouden hebben uitgemaakt van een Amsterdamse liquidatiebende blijven in elk geval de komende maanden nog vastzitten. Een vierde verdachte komt om gezondheidsredenen vrij tot de volgende zitting begin juli. Dit heeft de rechtbank in Haarlem dinsdag bepaald.

De organisatie zou in wisselende samenstelling hebben geopereerd en in 2014 verantwoordelijk zijn geweest voor de moord op Alex Gillis (30) in Zaandam, de geruchtmakende vergismoord op de eveneens 30-jarige Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam en de liquidatie van Massod Amin Hosseini (26) in Osdorp. Ook waren er volgens het OM plannen een neef van Gillis om te brengen.

Hoofdrol binnen het gezelschap was volgens het OM weggelegd voor Iliass K. (32), die de liquidaties zou hebben aangestuurd en ook het vonnis zou hebben geveld over Hosseini. Die zou als schutter aanvankelijk zelf deel hebben uitgemaakt van de organisatie, maar in ongenade zijn gevallen na de vergismoord op Eggermont.

K. werd in april 2018 samen met Gökhan C. (33) opgepakt, aanvankelijk voor betrokkenheid bij de moord op Gillis. Later dijde de lijst met verdenkingen steeds verder uit. Afgelopen jaar werd de 25-jarige Hamza el H. aangehouden. Hij is astma- en bronchitispatiënt en werd dinsdag vanwege de coronacrisis om gezondheidsredenen tijdelijk vrijgelaten. De afgelopen januari in Dubai gearresteerde en uitgeleverde Khalid J. (25) blijft onder meer vanwege een hoog vluchtgevaar in de cel.

In de zaak staan in totaal negen verdachten terecht, van wie een aantal niet in voorarrest zit. Een tiende verdachte, Dennis M., overleed begin dit jaar in een Spaanse cel. Het proces gaat op 2 juli verder.