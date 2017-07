Verdachten in zaak Hansa Market voorlopig vrij

Een 28-jarige man uit Krimpen aan den IJssel die deze week werd gearresteerd in het onderzoek naar de criminele marktplaats Hansa Market, is voorlopig op vrije voeten. De rechter-commissaris heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) wel zijn bewaring bevolen, maar vanwege persoonlijke omstandigheden is de Krimpenaar toch in vrijheid gesteld.

Een woordvoerster van het OM kan vanuit privacyoverwegingen niets zeggen over die omstandigheden. Maar volgens haar doet zijn vrijlating niets af aan de verdenking tegen hem. De verdachte zou een topverkoper zijn op de illegale marktplaats op internet.

Drie andere verdachten die in deze zaak zijn opgepakt, zijn vrijdag vrijgelaten. Ook zij blijven volgens het OM verdachten in deze zaak.

Donderdag werd het platform opgerold na een internationale actie van de politie in samenwerking met Europol en de Amerikaanse diensten FBI en DEA. Hansa Market opereerde op het zogenoemde dark web, waar criminelen via speciale software toegang toe kunnen hebben. Er werd grotendeels in soft- en harddrugs gehandeld.

De opsporingsdiensten hebben via speciale technieken de namen kunnen achterhalen van drugshandelaren. Het onderzoek gaat verder en de politie verwacht nog meer arrestaties.