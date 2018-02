Verdachten in ‘mocro-oorlog’ blijven vast

Vijf verdachten die de afgelopen jaren wisselende rollen zouden hebben vervuld bij twee criminele afrekeningen en een poging daartoe, blijven voorlopig achter slot en grendel. Dit bepaalde de rechtbank maandag tijdens een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De volgende zitting is over twee maanden gepland.

Omar L., Hicham M., Daniël M., Don Victor M. en Mohamed H. staan onder meer terecht voor hun rol bij de moord op Eaneas L. in Krommenie in 2015, de liquidatie van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel datzelfde jaar en een liquidatiepoging in Amsterdam in 2016.

Volgens justitie zijn de liquidaties uitgevoerd tegen de achtergrond van de ‘mocro-oorlog’, die al enkele jaren woedt.