Verdachten horen eis in corruptiezaak auto’s

De verdachten in de grote corruptiezaak rond de aanschaf van dienstauto’s voor Defensie en de politie horen woensdag de strafeis van de officier van justitie in de rechtbank in Rotterdam.

Zes ambtenaren - vier van Defensie en twee van de politie - worden vervolgd voor het aannemen van steekpenningen van autolease-bedrijven. Ook vijf verkopers uit deze branche moesten zich verantwoorden voor het betalen van steekpenningen aan de ambtenaren. Oud-defensieminister Hans Hillen moest getuigen in het proces.

De rechtbank had in december en januari in totaal vijftien dagen uitgetrokken voor de zaak.

De ambtenaren die betrokken waren bij de wagenparken van Defensie en politie zouden zich onder meer hebben laten omkopen met kortingen op lease-auto’s, op onderhoud van hun auto’s, met setjes winterbanden en reisjes naar de zon.

Met de contracten waren honderden miljoenen euro’s gemoeid. De zaak kwam aan het rollen toen een klokkenluider aan de bel trok.

Auto-importeur Pon schikte de zaak inmiddels voor 12 miljoen euro met het OM.