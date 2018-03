Verdachten helikopterzaak blijven in cel

De acht mannen die worden verdacht van een bevrijdingspoging met een helikopter, in oktober vorig jaar, blijven in elk geval de komende maanden nog in de cel. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag besloten tijdens een inleidende zitting.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de acht betrokken geweest bij het voorbereiden en uitvoeren van een spectaculaire ontsnappingspoging van Beanouf A. uit de gevangenis in Roermond. Hij geldt als een sleutelfiguur in de zogeheten Mocro-maffia. De politie wist tijdig in te grijpen en de actie te verijdelen.

Direct na de mislukte bevrijdingspoging schoot de politie een verdachte op de vlucht dood. Het onderzoek van de Rijksrecherche hiernaar is nog niet afgerond.

In de zaak tegen de ingehuurde helikopterpiloot, de 54-jarige Colombiaan Alavaro G.B., bepaalde de rechtbank dat een deskundige van de Koninklijke Luchtmacht moet beoordelen of G.B. in staat moet zijn geweest de helikopter te besturen. De man legde telkens andere verklaringen af. Volgens een van zijn laatste lezingen zou hij niet bij machte zijn geweest de gehuurde heli van de grond te krijgen.

Een aantal advocaten heeft betoogd dat de verdenking tegen hun cliënten inmiddels niet sterk genoeg meer is om hen nog langer vast te houden. De rechtbank zag dat anders. Op 20 juni vindt een volgende tussentijdse zitting plaats. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor september.

Benaouf A. zit een straf van twaalf jaar uit voor zijn regisserende rol bij de moord op Najib Bouhbouh in 2012 in Antwerpen. Na de mislukte ontsnappingspoging met de heli is A. overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

De politie is nog op zoek naar een verdachte.