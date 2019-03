Een 20-jarige man uit Markelo en een man van 21 jaar uit Lochem zijn dinsdag aangehouden door de politie vanwege het hacken van een leerlingvolgsysteem van een school in Apeldoorn. Dat meldt de politie woensdag.

De school deed op 21 februari melding van de hack, toen een ongeautoriseerd account actief was in het systeem. Wat de twee mannen deden in het systeem, is niet bekendgemaakt.

Na de melding is de politie een onderzoek gestart. Dat leidde tot de aanhoudingen dinsdag.