Verdachten groepsverkrachtingen voor rechter

De acht mannen die worden verdacht van groepsverkrachtingen in Den Bosch worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bekijkt of de aanhouding dinsdag rechtmatig is gebeurd. Maandag komen de verdachten uit Den Bosch en Rosmalen weer voor de rechter-commissaris, die kijkt dan of de mannen nog twee weken moeten blijven vastzitten.

Het onderzoek naar de groepsverkrachtingen begon nadat drie tienermeisjes aangifte hadden gedaan van verkrachting door meerdere jongens. De politie vermoedt dat nog meer meisjes slachtoffer zijn geworden.

De meisjes werden vermoedelijk gedrogeerd en vervolgens door de jongens in een garage misbruikt. De verdachten zijn tussen de 18 en 26 jaar. De meisjes deden onafhankelijk van elkaar aangifte.