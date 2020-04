Verdachten gewelddadige ontvoering blijven in cel

Vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de ontvoering en mishandeling van een vrouw en haar twee kinderen afgelopen oud en nieuw blijven langer in de cel. De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag het voorarrest van de mannen van 19 tot 23 jaar met negentig dagen verlengd. Een 27-jarige verdachte komt op vrije voeten.

De vrouw had verklaard dat zij en haar kinderen van 3 en 7 jaar op 31 december door vier mannen met wapens uit hun huis zijn ontvoerd en meegenomen naar een woning in Almere. Ze zou met een pistool tegen haar hoofd en knie zijn geslagen en overgoten met kokend water. Dat alles gebeurde in aanwezigheid van de jonge kinderen. Zij werden een dag later door de politie uit de woning bevrijd.

Volgens de mannen had zij 100.000 euro gestolen van een van hen, een 23-jarige rapper uit Lelystad.

Het onderzoek naar de zaak is nog niet afgerond, laat het Openbaar Ministerie weten. De volgende inleidende zitting is op 18 juni.