Verdachten gewelddadige gijzeling langer vast

Twee van de drie verdachten van een gewelddadige gijzeling in Almelo blijven vast zitten. Een derde verdachte mag de inhoudelijke behandeling op 5 november in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Almelo maandag besloten tijdens een voorbereidende zitting.

Het gaat in deze zaak om de gijzeling van een man in de nacht van 19 op 20 mei dit jaar waarbij het slachtoffer zwaar is mishandeld. Geblinddoekt en vastgebonden op een stoel zou hij urenlang zijn toegetakeld, met een hamer zijn geslagen en stroomstoten hebben gekregen. Ook zouden de gijzelnemers tatoeages op zijn handen en voeten hebben gezet, gedreigd hebben vingers af te knippen en een doorgeladen pistool tegen zijn hoofd hebben gehouden. Volgens het slachtoffer zelf was het een komen en gaan van mensen die hem mishandelden.

Reden voor de gijzeling zou in een conflict over drugs liggen.