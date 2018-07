Verdachten gedood na fietsdrama Tadzjikistan

Veiligheidstroepen hebben in Tadzjikistan in totaal vier verdachten gedood na het dodelijke fietsdrama. Een vijfde man is aangehouden, meldt het ministerie van Binnenlands Zaken van het Centraal-Aziatische land.

Een van de gedode mannen is vermoedelijk de eigenaar van de auto die de toeristen raakte. Het is nog onduidelijk waar en onder welke omstandigheden de verdachten precies zijn omgekomen. Op videobeelden die Radio Free Europe op Twitter zette is te zien dat een wagen op de plaats des onheils omdraait, een tegemoetkomend voertuig ontwijkt en een vermoedelijk slachtoffer langs de kant van de weg aanrijdt. De beelden zijn niet echt scherp.

Door het incident kwamen vier toeristen om het leven. Zij zijn afkomstig uit Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassade gaat uit van opzet. „We veroordelen de wreedheid van de aanvallers”, meldt de diplomatieke post, die verder de „vriendelijkheid en gastvrijheid” van de meeste inwoners van het land prees.