Verdachten fatale steekpartij Pier Scheveningen blijven in de cel

De twee mannen die zijn opgepakt na een fatale steekpartij bij de Pier in Scheveningen afgelopen maandag, blijven nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald. De twee zitten in beperking, dat wil zeggen dat ze met niemand behalve hun advocaat contact mogen hebben. Het Openbaar Ministerie kan daarom nog verder niets over de zaak zeggen, ook niet waar de twee mannen van worden verdacht.

Bij de steekpartij kwam een 19-jarige man uit Rotterdam om het leven. Volgens diverse media heeft de steekpartij te maken met een ruzie tussen rivaliserende drillrap-groepen. Drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt.

Het is al een paar dagen onrustig in Den Haag en Scheveningen. Er zijn onder meer verkeersregelaars en handhavers belaagd, en brandkranen zijn opengedraaid. Woensdagavond moest de ME ingrijpen. Vanwege de onrust is de Haagse burgemeester Jan van Zanen eerder teruggekeerd van vakantie.