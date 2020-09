Verdachten fatale schietpartij Uden vrijgelaten

Twee mannen die zondag werden aangehouden voor betrokkenheid bij het doodschieten van een 53-jarige man in Uden zijn donderdag vrijgelaten. De politie heeft onvoldoende redenen om de 47-jarige Nijmegenaar en de 30-jarige man uit Uden langer vast te houden, maar ze blijven wel verdachten in het onderzoek. De politie is nog op zoek naar de schutter.

De 53-jarige man werd zondagavond aan de Batenburglaan neergeschoten en overleed op straat aan zijn verwondingen. Kort na het incident werden de twee verdachten aangehouden.

Volgens Brabantse media is het slachtoffer van de schietpartij kickbokstrainer Stef Müller uit Tilburg, die onder meer veelvuldig wereldkampioen Nieky Holzken trainde.