Verdachten Duitse plofkraken aangehouden

Een 25-jarige Utrechter is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een reeks plofkraken in Duitsland. De politie heeft verder huiszoeking gedaan in vijf woningen in Utrecht. Bij de zoektocht zijn geld en goederen aangetroffen die mogelijk in verband staan met plofkraken.

De samenwerkende Duitse en Nederlandse opsporingsinstanties zeggen deze professioneel opererende groep plofkrakers steeds beter in beeld te krijgen. Zo is vorige week donderdag al een dertigjarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Hilversum.

Met de aanhouding hopen de autoriteiten een slag te hebben geslagen in de aanpak van plofkraken, die vermoedelijk door Nederlandse verdachten in Duitsland zijn gepleegd.

Zo zijn op 17 april meerdere Nederlanders opgepakt voor een plofkraak in Castrop-Rauxel. Ze sloegen op de vlucht en werden even later door speciale eenheden van de politie in Dortmund aanhouden. Twee van hen zijn vermoedelijk daadwerkelijk betrokken geweest bij de plofkraak en zitten nog vast. Uit dat onderzoek bleek dat nog enkele andere verdachten betrokken waren bij die plofkraak en andere plofkraken in Duitsland.