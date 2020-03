Verdachten drugsboot Moerdijk horen of ze de cel in moeten

De schipper van het binnenvaartschip in Moerdijk waar grote hoeveelheden van de harddrug crystal meth werden gemaakt, hoort donderdag of hij de cel in moet. Vorige maand werd in de rechtbank in Breda een celstraf van vier jaar tegen Cor B. geëist. Tegen drie Mexicaanse mannen die volgens justitie het lab runden, onder wie twee broers, zijn celstraffen van vijf jaar geëist.

Het Openbaar Ministerie heeft geen bewijs gevonden dat verdachte B. uit Breda zelf meedeed aan de productie van de zeer verslavende en schadelijke synthetische drugs. Wel was hij betrokken bij de inrichting van het drugslab, dat in Nederland uniek in zijn soort was, zei de officier van justitie. Volgens haar stelde hij het laadruim van zijn 85 meter lange schip Arsianco beschikbaar voor het lab. B. zei dat hij van niets wist, maar dat is volgens de aanklaagster volstrekt ongeloofwaardig.

De waterpolitie ontdekte het drugslab tijdens een routinecontrole op 10 mei vorig jaar nadat de agenten buiten een sterke lucht hadden geroken. In het laadruim waren verschillende ruimtes gemaakt met een afzuigsysteem en kookvoorzieningen. In het ruim was een container geplaatst waarin een grote voorraad grondstoffen stond.

In agenda’s is een soort boekhouding gevonden en op hun mobieltjes stonden foto’s van het resultaat en tekstberichten met hun vermoedelijke opdrachtgevers. Wie die opdrachtgevers zouden zijn, is niet achterhaald.