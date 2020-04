Verdachten dood Wil Vogelaar blijven in cel

De twee mannen en een vrouw die worden verdacht van de ernstige mishandeling en het doden van een 59-jarige man in zijn woning in Den Hoorn begin 2018, blijven nog altijd in de cel. Het is de bedoeling dat de rechtbank in Den Haag de zaak eind mei inhoudelijk gaat behandelen, maar of dat gaat lukken hangt af van de coronamaatregelen.

De verdachten waren donderdag niet in de rechtbank aanwezig tijdens de voorbereidende zitting. De 46-jarige Danielle van H. had via Skype moeten inbellen, maar wegens technische problemen kon de verbinding niet tot stand worden gebracht. Verdachte Gijsbert S. (21) had aanwezig willen zijn, maar dat had de voorzitter van de rechtbank niet toegestaan. Daarom wilde hij inbellen, maar volgens zijn advocaat had de penitentiaire inrichting waar hij zit, gezegd dat dat niet kon. De derde verdachte, Vincent de B. (42), had aangegeven dat hij niet wilde komen.

Alle drie verdachten ontkennen Wil Vogelaar te hebben doodgestoken. Ze wijzen naar elkaar, bleek tijdens een eerdere zitting. Het slachtoffer had een broze gezondheid en werd dood gevonden. Hij was ernstig toegetakeld, met tape vastgebonden en had twee messen in zijn rug. Zowel de verdachten als het slachtoffer zaten in het drugscircuit.

De zaak zou op 26, 27 en 28 mei inhoudelijk behandeld moeten worden, maar de rechtbank houdt een slag om de arm. De voorzitter was wel heel stellig over zaken met video- of telefoonverbindingen, zoals er nu veel noodgedwongen plaatsvinden: „We gaan deze zaak volledig behandelen of niet. Absoluut niet via telehoren.”

Alle rechtbanken zijn momenteel nagenoeg gesloten. Alleen noodzakelijke behandelingen gaan door, bijvoorbeeld als er over een voorlopige hechtenis besloten moet worden. Het is wettelijk verplicht dat iedere drie maanden te doen.