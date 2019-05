Verdachten doden man Lelystad blijven in cel

De twee mannen die worden verdacht van het doden van een 72-jarige man in Lelystad, blijven in de cel. De rechtbank in Lelystad heeft het voorarrest van de twee, een 48-jarige stadgenoot en een 35-jarige man uit Almere, met drie maanden verlengd, meldt de rechtbank vrijdag.

De moord veroorzaakte veel ophef, ook in politiek Den Haag. Volgens mediaberichten is de oudste verdachte een voormalige tbs’er en de Almeerder een tbs’er die met proefverlof was.

Het slachtoffer werd op 29 april gevonden in zijn woning aan de Rode Klif. De politie vermoedt dat hij ruim een week eerder om het leven was gebracht.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) noemde de kwestie verontrustend en had aangekondigd dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht.