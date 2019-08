Verdachten doden man Den Hoorn blijven in cel

Alle drie de verdachten van betrokkenheid bij het doodsteken van een 59-jarige man uit Den Hoorn, begin 2018, blijven vastzitten. De rechtbank Den Haag wees vrijdag een verzoek van de advocaat van de vrouwelijke verdachte om haar voorlopig vrij te laten, af. De verdachten zitten al ruim 1,5 jaar in voorlopige hechtenis.

Een van de verdachten, de 42-jarige Vincent de B. uit Didam, zal worden gedwongen om bij de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak te verschijnen. Die is gepland op 26 en 27 september. Tijdens de zitting zal De B. onder meer als getuige aan de tand worden gevoeld door de advocaten van de twee andere verdachten, de 45-jarige Daniëlle van H. uit Delft en de 20-jarige Gijsbert S. uit Beverwijk.

Het slachtoffer Wil Vogelaar werd op 22 januari 2018 dood gevonden in zijn woning. De man was ernstig toegetakeld. Hij was met tape vastgebonden en had twee messen in zijn rug.