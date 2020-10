Verdachten dodelijke schietpartij Ridderkerk langer vast

De twee verdachten van de dodelijke schietpartij op zaterdag 17 oktober blijven veertien dagen langer in voorarrest. De rechter-commissaris heeft vrijdag hun voorarrest verlengd. Bij de schietpartij overleed een 30-jarige man uit Oud-Beijerland. Een 32-jarige man uit Oud-Beijerland raakte zwaargewond.

Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag meer details bekend over de schietpartij. Mogelijke aanleiding van het schietincident zou een mislukte drugsdeal zijn. De 26-jarige man uit Breda die woensdag is aangehouden, wordt verdacht van moord dan wel doodslag op het 30-jarige slachtoffer. Samen met de tweede verdachte, een 33-jarige Rotterdammer, wordt hij ook verdacht van handel in verdovende middelen.

Zaterdagmiddag werd net na 15.00 uur bij winkelcentrum Bolnes in Ridderkerk een auto met twee inzittenden beschoten. Agenten troffen de inzittenden zwaargewond aan. Reanimatie mocht bij de 30-jarige man niet meer baten, de 32-jarige bestuurder van de auto werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels buiten levensgevaar.