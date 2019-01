Verdachten dodelijke flatbrand voor rechter

Drie mensen die ervan worden verdacht een fatale brand te hebben gesticht in een studentenflat in Diemen, moeten zich vrijdag verantwoorden voor de rechter. Door de brand in juli 2017 kwam de 27-jarige David Swart om het leven en raakten twee mensen gewond.

Twee verdachten, Gilermo I. en zijn zus Simona (27 en 24), hebben bekend dat ze de brand hebben gesticht om de verzekering op te lichten. Dat de derde verdachte ook betrokken bij de zaak zou zijn, zou onder meer blijken uit de verwondingen die deze 27-jarige Rachied V. had. Die waren vergelijkbaar met de verwondingen die Gilermo bij de brandstichting heeft opgelopen.

Simona was tijdens de betreffende nacht niet aanwezig en zou waardevolle spullen in veiligheid hebben gebracht.

De rechtszaak tegen de drie duurt twee dagen. Maandag gaat de inhoudelijke behandeling verder.