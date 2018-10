Verdachten dode man in Rotterdam weer vrij

De politie in Rotterdam heeft de drie personen die werden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 44-jarige man vrijgelaten. Een 20-jarige Rotterdamse werd vrijdag al op vrije voeten gesteld. De twee anderen, een 25-jarige man uit Wateringen en een 31-jarige vrouw uit Rotterdam, werden dit weekeinde heengezonden, maar blijven nog wel verdachten gedurende het onderzoek, zei de politie.

De politie kreeg donderdagavond een melding van een steekpartij in een woning aan de Linker Rottekade. Ze vonden er de man die niet meer bij kennis was. Pogingen om hem te reanimeren mislukten en hij overleed ter plekke. Het slachtoffer was ingehuurd als klusjesman. De drie personen die werden aangehouden, waren in de woning aanwezig.