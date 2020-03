Verdachten diamantroof Schiphol op vrije voeten

Vier mannen die vorig jaar zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor de diamantroof op Schiphol in 2005 komen woensdag op vrije voeten. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald tijdens een tussentijdse zitting in de zaak. Het voorarrest van het viertal wordt op last van het hof geschorst.

De verdachten hebben hoger beroep aangetekend tegen hun veroordelingen. Volgens het hof zal de inhoudelijke behandeling van de zaak nog lang op zich laten wachten, onder meer omdat er getuigen in het buitenland moeten worden gehoord. Het viertal mag daarom zijn proces in vrijheid afwachten.

Bij de spectaculaire roof werd 72 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt en geldt daarmee als een van de grootste overvallen uit de Nederlandse geschiedenis. Een groot deel van de buit is spoorloos gebleven.

De roof vond plaats op een platform van de luchthaven. De daders sloegen toe op het moment dat de kostbare lading in een startklaar vliegtuig naar Antwerpen werd gezet. Twee gemaskerde mannen reden in een gestolen KLM-busje naar het toestel en dwongen het personeel onder bedreiging van vuurwapens de vracht af te geven. Korte tijd later gingen ze er in het busje vandoor.

Pas twaalf jaar later pakte de politie verdachten op, na onder meer een langdurige undercoveroperatie. Zes verdachten hebben terechtgestaan. Onder hen twee luchthavenmedewerkers, die van binnenuit aan de roof zouden hebben meegewerkt. Een van hen werd vrijgesproken, de ander kreeg van de rechtbank vijf jaar. De hoogste straf (zeven jaar) was voor de vermoedelijke organisator van de roof. Een zevende verdachte, het vermoedelijke brein achter de overval, is overleden.

Hans Otto den Otter, een van de advocaten in de zaak, toont zich verheugd over de beslissing van het hof. Hij wijst erop dat de verdachten in een eerdere fase door de rechtbank ook tijdelijk zijn geschorst en dat zij zich toen keurig aan de voorwaarden hebben gehouden. Den Otter had het hof eerder ook al verzocht om opschorting van het voorarrest.

Het is niet bekend wanneer de behandeling van de zaak verdergaat.