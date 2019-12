Verdachten brandstichting Segbroek langer vast

De vijf mannen die zaterdag in Den Haag werden aangehouden op verdenking van brandstichting in een bouwkeet blijven vastzitten. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest met twee weken verlengd, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Surveillerende agenten hielden zaterdag de vijf verdachten aan, nadat ze in hun auto met hoge snelheid en gedoofde lichten waren weggereden van een brandende bouwkeet aan de Daal en Bergselaan in de wijk Segbroek. Het gaat om vier Hagenaars van 19 jaar en een 21-jarige man uit Rijswijk. De auto is in beslag genomen.

Het is de afgelopen week erg onrustig geweest in de omgeving van Duindorp en Scheveningen. De onrust volgde op het besluit van de gemeente om geen vergunning te geven voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling.