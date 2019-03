Verdachten beleggingsfraude ontkennen

De verdachten van de grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind wijzen alle beschuldigingen over oplichting, verduistering en witwassen van de hand. „Het was een goed concept, maar het is na mijn vertrek totaal geruïneerd”, zei vermeend kopstuk Stefan S. vrijdag bij de start van zijn strafzaak in Amsterdam.

De uit Doesburg afkomstige S. (36) is samen met Ronald de G. (62) uit Ede hoofdverdachte in het proces, waarvoor zeven dagen zijn uitgetrokken. De twee staan samen met vijf anderen terecht. De zaak kwam aan het rollen toen ING in oktober 2016 de FIOD alarmeerde. Honderden beleggers gingen het schip in.

Volgens justitie kozen S. en De G. bewust namen die sterk leken op die van HollandseWind van Eneco en de Vereniging Noordenwind in Leeuwarden. Ze zochten beleggers met belangstelling voor vastgoed en windenergie en staken de ingelegde miljoenen in eigen zak.