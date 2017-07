Verdachten bekennen in zaak dode Tilburger

Twee verdachte mannen hebben bekend dat ze betrokken zijn geweest bij de mishandeling van Tilburger Lou Herst kort voor zijn overlijden in januari. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat donderdag bekendgemaakt naar aanleiding van de verlenging van het voorarrest van de mannen (28 en 29 jaar) die worden beschuldigd van doodslag.

De 44-jarige weduwnaar Lou Herst werd op vrijdag 13 januari in elkaar geslagen voor een biljartcentrum in Tilburg. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis.

De twee verdachten werden eerder deze maand na een intensieve speurtocht gearresteerd. De rechter verlengde hun voorarrest donderdag met drie maanden.

Advocaten Marc Crombach en Nicola van Vliet van de twee verdachten zeggen dat de zaak een stuk genuanceerder ligt dan tot dusver is bekendgemaakt. Ze bevestigen dat de verdachten de vechtpartij hebben toegegeven maar of dat ook de doodsoorzaak is geweest, staat volgens hen nog helemaal niet vast.

Er is nog extra onderzoek gaande naar de exacte doodsoorzaak, aldus beide raadslieden. Beide verdachten gaan in hoger beroep de verlenging van hun voorarrest, kondigden ze aan.