Verdachten aanslagen Delft blijven vastzitten

De twee verdachten die vastzitten in verband met het laten ontploffen van twee handgranaten in Delft op 17 mei, blijven in de cel. De rechtbank in Den Haag verwierp dinsdag verzoeken van hun advocaten om hun voorlopige hechtenis te schorsen.

De 23-jarige Dean P. uit Delft en de 41-jarige Michael B. uit Den Haag werden in juni aangehouden toen ze samen in een auto zaten in Noordwijk. De jongste verdachte werd in september voorlopig in vrijheid gesteld in verband met de zwangerschap van zijn vriendin, maar werd onlangs opnieuw vastgezet.

Aanleiding daarvoor waren nieuwe verdenkingen. Aanvankelijk verdacht het Openbaar Ministerie (OM) P. alleen van het bezit van vuurwapens en een handgranaat. Maar op basis van nader onderzoek, onder meer een reconstructie van het incident, beschuldigt het OM hem ook van betrokkenheid bij de explosie. Bovendien zou hij tijdens zijn tijd buiten de cel een getuige, zijn vriendin, hebben willen beïnvloeden om niet mee te werken met de politie.

De granaten ontploften in de vroege ochtend voor twee coffeeshops in het centrum van het stadje. Uit beelden blijkt dat er twee mannen bij betrokken waren die na de ontploffing vluchtten op een scooter.

Op de twee handgranaten is DNA aangetroffen van de oudste verdachte. Deze B. heeft een drievoudige moord in Scheveningen op zijn geweten waarvoor hij in 2002 werd veroordeeld tot zestien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zijn tbs eindigde twee jaar geleden.

P. ontkent dat hij iets met de explosies te maken heeft, maar de rechtbank zag toch genoeg ernstige bezwaren voor zijn mogelijke betrokkenheid. De zaak komt op 11 maart weer voor de rechter, opnieuw pro forma. Inhoudelijk zal de zaak kort voor of kort na de zomer worden afgerond, verwacht het OM.

Delft is de afgelopen maanden opgeschrikt door meerdere incidenten met handgranaten en beschietingen van coffeeshops. Daarvoor zitten ook andere verdachten vast.